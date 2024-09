Primeiro-ministro britânico quer maior controle sobre vistos de trabalho no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que prometeu reduzir a imigração, anunciou nesta quarta-feira (25), em declaração à BBC, mais controles sobre os vistos de trabalho no Reino Unido e alertou que tentará impedir que empresas recorram em massa à mão de obra estrangeira.

Starmer, que assumiu o cargo em julho de 2024, após a vitória do Partido Trabalhista que encerrou 14 anos de governos conservadores, explicou que não vai "cortar as pernas" das empresas, pedindo-lhes que parem de trazer trabalhadores estrangeiros, mas alertou que ele não tolerará isso "ano após ano".

Em suas declarações à BBC, contou ter ficado "surpreso" com o número de pedidos de visto de trabalho que exigem "competências para as quais a aprendizagem diminuiu" no Reino Unido.

Devido a isso, o premiê quer a implementação de uma estratégia de investimento em capacitações para garantir que o país seja "menos dependente da imigração".

Os níveis líquidos de migração no Reino Unido, que calculam a diferença entre chegadas e saídas de pessoas, atingiu um patamar recorde em 2022, com 764.000 pessoas, principalmente de países não pertencentes à União Europeia.

Em 2023, este número caiu, mas permaneceu elevado, em 685.000 pessoas.

A imigração é uma questão política importante no Reino Unido, sobretudo desde o Brexit, quando deixou de fazer parte da UE, o que contribuiu para a escassez de mão de obra em vários setores, como a construção civil e a saúde.

har-psr/an/yr

© Agence France-Presse