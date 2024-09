Portos dos EUA estendem horário de entrega com ameaça de greve

Por Abhinav Parmar

(Reuters) - Portos norte-americanos ao longo das costas Leste e do Golfo estão ampliando as horas de entrega para importadores, à medida que correm para liberar a carga antes de uma possível greve de trabalhadores portuários em 1º de outubro.

Portos de Nova York à Virgínia também estão trabalhando em planos de contingência para evitar interrupções depois que cerca de 45.000 estivadores alinhados à International Longshoremen's Association ameaçaram iniciar uma greve se não tiverem um novo contrato de trabalho em vigor quando o acordo atual expirar em 30 de setembro.

A expectativa é de que o possível fechamento de 36 portos ao longo das costas Leste e do Golfo, incluindo cinco dos dez portos mais movimentados da América do Norte, sufoque a já tensa cadeia de suprimentos e cause um pesadelo logístico para empresas desviarem seus fretes para outras áreas.

A Maher e a APM da Maersk, que são membros do grupo de negociação do empregador (USMX), disseram que estavam mantendo seus terminais no Porto de Nova York e Nova Jersey abertos por mais duas horas para liberar carga.

O Porto de Nova York e Nova Jersey é o mais movimentado das costas Leste e do Golfo. Ele lida com uma média de 15.000 a 16.000 TEUs (unidades equivalentes a vinte pés) diariamente, ou cerca de 240 bilhões de dólares em mercadorias movimentadas por ano.

"Estamos coordenando com parceiros em toda a cadeia de suprimentos para nos prepararmos para qualquer impacto em potencial", disse o porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey (PANYNJ), Steve Burns.