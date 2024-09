Papa Francisco chama ataques aéreos ao Líbano de "inaceitáveis"

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco classificou os ataques israelenses ao Líbano como uma "terrível escalada" do conflito no Oriente Médio, nesta quarta-feira, no final de sua audiência geral semanal no Vaticano, que aconteceu dois dias depois de ele ter cancelado as reuniões por causa de uma gripe leve.

O papa disse que os ataques, nos quais Israel afirma estar atingindo alvos afiliados ao movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, são "inaceitáveis" e pediu à comunidade internacional que faça todo o possível para interromper os combates.

Francisco não identificou especificamente Israel, mas afirmou que estava "triste com as notícias do Líbano nos últimos dias de que os bombardeios causaram muita destruição e muitas vítimas".

O pontífice de 87 anos, que tem sofrido com problemas de saúde nos últimos anos, parecia estar em boa forma durante sua audiência, embora tenha tossido levemente algumas vezes enquanto falava.

O Vaticano não forneceu detalhes sobre a saúde do papa desde que anunciou, na segunda-feira, que ele havia cancelado suas reuniões daquele dia. Na ocasião, o Vaticano disse que o pontífice tomou a decisão como medida de precaução em vista de uma viagem a Luxemburgo e Bélgica, que começa na quinta-feira.