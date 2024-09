Novos ataques no Líbano matam mais de 50 e ferem 223

BEIRUTE, 25 SET (ANSA) - O ministro da Saúde do Líbano, Firass Abiad, declarou que 51 pessoas morreram e mais de 220 ficaram feridas nesta quarta-feira (25), em mais um dia de ataques das forças de Israel no país.

"Nesta manhã, 51 pessoas foram mortas e 223 ficaram feridas durante os vários bombardeios", informou Abiad.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), os ataques atingiram 280 alvos do Hezbollah nas cidades libanesas de Safed, Nahariya e Haifa.

As Nações Unidas anunciaram que mais de 90 mil pessoas fugiram de casa no Líbano, enquanto Israel continua a realizar bombardeios para destruir as capacidades militares do grupo xiita.

O Conselho de Segurança realizará uma reunião de emergência sobre o conflito no Oriente Médio ainda hoje.

A fronteira entre Líbano e Israel, onde atua o Hezbollah, é palco de tensões desde o início da atual guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023. No entanto, a situação se agravou há cerca de uma semana, quando explosões coordenadas de pagers e walkie-talkies atribuídas pelo grupo xiita a Israel deixaram dezenas de mortos.

Nos dias seguintes, as IDF lançaram diversos bombardeios contra o sul do Líbano, o Vale do Beqaa e zonas da capital Beirute onde estariam escondidos mísseis do Hezbollah.

O balanço de quase uma semana de ataques é de mais de 600 mortos, incluindo dezenas de crianças e mulheres, mas também comandantes de alto escalão do movimento extremista, além de milhares de feridos. (ANSA).

