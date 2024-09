Novo T-Cross ganha nota máxima em crash test do Latin NCAP; veja resultados

O Volkswagen T-Cross se destacou assegurando a nota máxima de cinco estrela em um novo teste do Latin NCAP. Produzido o Brasil, o modelo tem seis airbags e controle de estabilidade (ESC) como equipamentos de série, além de outras tecnologias de assistência como opcionais.

O que aconteceu

O Volkswagen T-Cross ganhou cinco estrelas no novo crash test do Latin NCAP. O modelo obteve pontuação de 92,31% em Ocupante Adulto, 89,80% em Ocupante Infantil, 65,62% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 84,96% em Assistência à Segurança.

Os testes pelos quais o veículo passou foram impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção de pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis das Vias (VRU), AEB Cidade, AEB Interurbano e Sistemas de Assistência à Velocidade (SAS).

O T-Cross foi elogiado pelas estruturas de impacto frontais estáveis, com proteção de adequada a boa para adultos em testes dinâmicos de colisão frontal e lateral. O teste de impacto de poste proporcionou proteção marginal para o peito, mesma aferição feita no teste de chicotada cervical.

A proteção de pedestres foi de adequada a boa para a cabeça e na maioria das áreas, mas foi de fraca a ruim para a parte superior da perna. Os três sistemas AEB avaliados alcançaram bons níveis de desempenho.

O Latin NCAP sempre avalia as versões mais básicas dos veículos. O Volkswagen T-Cross foi avaliado de forma voluntária pela montadora.

