Netanyahu promete usar 'a força' no Líbano até a volta dos evacuados do norte de Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou nesta quarta-feira (25) que Israel continuará as suas operações militares no Líbano contra o Hezbollah até que os moradores do norte de Israel possam voltar com segurança às suas casas.

"Estamos desferindo golpes no Hezbollah que nunca imaginou. Estamos fazendo isso com força e astúcia. Posso prometer uma coisa: não descansaremos até que [as pessoas deslocadas no norte] retornem para suas casas", disse Netanyahu em um comunicado.

