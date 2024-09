iFood lança totens para restaurantes: 'Não seremos app para sempre'

O iFood, em parceria com a Videosoft, empresa especializada em totens de autoatendimento, lançou uma nova funcionalidade. Agora será possível fazer o pedido no iFood por meio de totens nos próprios restaurantes. A expectativa é que o iFood Salão impulsione as vendas nos espaços físicos dos restaurantes. "Não vamos ser um app de delivery pelo resto da vida", declarou Diego Barreto, presidente do iFood, sinalizando a intenção da empresa de expandir sua atuação.

Como funciona o totem

O iFood lançou uma nova tecnologia para restaurantes. A ferramenta, já utilizada em grandes redes de fast-food, permite aos clientes fazerem pedidos diretamente pelos totens. A novidade foi apresentada durante o evento iFood Move, realizado nesta quarta e quinta-feira, 25 e 26, em São Paulo.

Segundo o iFood, a tecnologia foi inicialmente testada em dois estabelecimentos e agora está presente em 130 restaurantes, com previsão de ampliação para o público geral até o final de 2024. O objetivo é aumentar a eficiência e reduzir filas, principalmente em estabelecimentos com alto volume de pedidos, como explica Arnaldo Bertolaccini, vice-presidente de Restaurantes do iFood.

Custo para restaurantes varia. De acordo com Diego Barreto, presidente do iFood, o custo para os restaurantes pode variar entre R$ 90 a R$ 250 por mês, a depender das funcionalidades escolhidas para a máquina.

Funcionalidade mostrou ser "altamente eficiente". Conforme os dados apresentados pelo iFood, 75% das vendas de salão foram realizadas através dos totens. A expectativa é que, até o primeiro trimestre de 2025, um milhão de pedidos sejam realizados por meio dessa tecnologia.

Restaurante pode adaptar funcionalidade do totem. Durante coletiva de apresentação da nova funcionalidade, os executivos do iFood explicaram que, por ser instalado em diferentes tipos de restaurantes, a máquina pode ser adaptada de acordo com o que o estabelecimento precisa. Além disso, o iFood conseguirá compartilhar dados agrupados de comportamento dos clientes com os donos dos restaurantes para que eles consigam adaptar suas estratégias de vendas.

Usuário terá conexão com app. O cliente que possui o aplicativo do iFood poderá se conectar à própria conta e resgatar cashback ou descontos, por exemplo, para usar no restaurante físico. Bastará colocar o próprio número de telefone no totem para que seja conectado à funcionalidade.

Depois de mais de uma década olhando, sobretudo, para o delivery, decidimos ampliar a nossa atuação para levar a tecnologia do iFood também ao salão. Todos os sistemas de tomada de pedido conectados ao iFood - seja pelo app ou pelo totem - vão ajudar a gerar uma rede de informações ao restaurante, que passará a entender cada vez melhor sobre o comportamento dos seus clientes (no mundo virtual e presencial). Isso vai poder ajudar os donos dos restaurantes a construírem estratégias eficientes de fidelização e aumento de pedidos.

Arnaldo Bertolaccini, vice-presidente de Restaurantes no iFood.

Impacto do iFood

Impacto do iFood na economia nacional. Durante o evento, além da novidade sobre o totem, a empresa apresentou uma pesquisa feita em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Chamada "Impactos Socioeconômicos das Operações do iFood no Brasil", a publicação mostra que as atividades da empresa geraram R$ 110,7 bilhões em 2023, representando 0,55% do PIB brasileiro.

O iFood divulgou que criou 909 mil postos de trabalho. Esses números são medidos em Equivalentes-Homens-Ano (EHA), o que corresponde à jornada anual de trabalho de um homem adulto em período integral. Mas não é possível dimensionar se os trabalhos são formais ou informais. Diego Barreto, acredita que pesquisa pode ajudar na formulação de políticas públicas voltadas para o setor de serviços.