Não é mel: adoçante natural é 10 vezes mais doce que açúcar e ajuda memória

Considerada o 'caramelo da natureza', a tâmara é uma das frutas mais doces que existem (até dez vezes mais doce que o açúcar comum) e é encontrada, geralmente, na forma seca.

Fonte de frutose, a tâmara tem um sabor sutil, é um adoçante natural e fonte de energia. É ótima substituta para o açúcar branco em receitas. No Brasil, geralmente, são encontradas a seca pequena e a jumbo fresca suculenta. A mais famosa é a medjoul, fresca in natura.

Imagem: iStock

Vale destacar que a tâmara seca contém, normalmente, até 80% mais açúcar em sua composição se comparada com as tâmaras medjoul, por exemplo. Isso se deve ao seu processo de desidratação, que é realizado industrialmente.

Já a semi-seca é uma variedade menor, mais firme e menos úmida que a medjoul. Ela também é muito saborosa e ideal para saborear pura ou incluir em preparações culinárias.

Por fim, a medjoul, conhecida como rainha das tâmaras e como caramelo da natureza, é a tâmara fresca que não sofre nenhum processo industrial, por isso é suculenta e possui três vezes o tamanho das outras variedades, além de conter muitas fibras e um sabor extremamente doce.

Reduz risco de doenças neurodegenerativas

A tâmara contribui para a diminuição do risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, e ajuda a melhorar a memória e a capacidade cognitiva, graças aos flavonoides e ao zinco. Em um estudo com animais, concluiu-se que camundongos alimentados com ração contendo tâmara tinham memória e capacidade de aprendizado significativamente melhores.

Ela ainda se destaca por ser composta principalmente por carboidratos e apresentar uma variedade de vitaminas e minerais, como vitaminas A, C, do complexo B, e antioxidantes, entre eles betacaroteno e luteína. Além disso apresenta propriedades antimicrobianas, antitumoral e imunomoduladora.

Auxilia no funcionamento do intestino;

É uma boa fonte de energia;

Faz bem aos músculos;

Fortalece o sistema imunológico;

Auxilia na prevenção da anemia;

Alivia o estresse;

É boa para a saúde ocular;

Ajuda no fortalecimento dos ossos;

Auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares.

Como deve ser consumida

Ela pode ser consumida pura, como sobremesa, acrescida de uma fatia de fruta, como morango, por exemplo. Ou ainda com queijo cottage, misturando doce com salgado. Também pode ser usada para adoçar receitas e vitaminas, no lugar do açúcar refinado.

Cuidados necessários

A fruta é extremamente benéfica e muito prática de consumir, mas recomenda-se comer até três ao dia, pelo alto teor calórico.

Embora as tâmaras tenham um índice glicêmico relativamente baixo e possam ser consumidas com moderação, comer grandes quantidades pode causar picos de glicose no sangue. É importante que pessoas com diabetes monitorem sua ingestão de carboidratos e açúcares para evitar complicações.

As tâmaras ainda contêm altos níveis de frutose e sorbitol, que podem causar desconforto gastrointestinal em pessoas com síndrome do intestino irritável ou outras sensibilidades digestivas.

Fontes: Aline Ozana de Souza, mestre em ciência e tecnologia dos alimentos pela UFPA (Universidade Federal do Pará); Bruna Quaglio, nutricionista, especialista em nutrição esportiva pela USP (Universidade de São Paulo); Caroline Mattos Vallinhos, nutricionista especialista em emagrecimento, pós-graduanda em nutrição clínica pela Universidade Cruzeiro do Sul.

*Com informações de reportagem publicada em 11/08/2024