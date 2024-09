Na China, PBoC corta taxa de empréstimo de médio prazo de 1 ano de 2,3% para 2%

O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou nesta quarta-feira, 25, um corte na taxa de empréstimo de médio prazo de 1 ano, que passou de 2,3% para 2%. O anúncio dá sequência a uma série de medidas divulgadas na terça-feira, 24, pelo presidente do PBoC, Pan Gongsheng, com foco no estímulo à economia do país. *Com informações da Dow Jones Newswires.