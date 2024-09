Por que Musk teve de vir a público negar 'relação romântica' com premiê italiana?

O bilionário Elon Musk, dono das empresas SpaceX, Tesla e X, se viu obrigado a negar publicamente que tenha qualquer tipo de "relação romântica" com a premiê da Itália, Giorgia Meloni.

A declaração chega em meio à disseminação de memes nas redes sociais com base em fotos que mostram o empresário e a primeira-ministra sentados lado a lado durante a premiação "Global Citizen Award 2024", realizada anualmente pelo Atlantic Council à margem da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

Na ocasião, Meloni recebeu o prêmio das mãos de Musk por ser a primeira mulher a governar a Itália, bem como por seu apoio à União Europeia e às relações transatlânticas.

"Eu estava lá com minha mãe. Não há nenhum relacionamento romântico com a primeira-ministra Meloni", escreveu o bilionário no X, em resposta a uma publicação com a foto dos dois, sob a legenda: "Todos nós sabemos o que aconteceu depois...".