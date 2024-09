Militar da FAB em Brasília está entre presos em operação contra pedofilia

Do UOL, em São Paulo

Um militar da FAB está entre os presos nesta quarta-feira (25) na Operação Terabyte, que investiga o compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em todo o país.

O que aconteceu

Ele foi preso na capital federal, confirmou a Força Aérea Brasileira ao UOL. O militar está custodiado na própria Aeronáutica, "à disposição das autoridades policiais para elucidação dos fatos", diz trecho do comunicado.

A FAB repudiou o crime supostamente cometido pelo militar. "O Comando da Aeronáutica reitera que repudia, veementemente, condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional".

Como o nome do militar não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Dezenas de prisões

A Operação Terabyte realizou 60 prisões em flagrante, divulgou a PF. O cumprimento dos mandados acontece com a participação de 750 policiais de diferentes estados, além do apoio da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos.

Também foram cumpridos 144 mandados de busca e apreensão. Uma vítima foi resgatada.

Em uma das prisões, um homem de 29 anos foi preso por estupro de vulnerável. O acusado, residente em Alagoas, era inicialmente investigado por armazenamento de pornografia infantil, mas a polícia também descobriu que ele havia estuprado e filmado pelo menos duas crianças.

Um dos homens presos no DF, em Taguatinga, confessou que participava de um fórum de pedofilia na "Deep Web", espaço da internet que não aparece nos sites de busca. Ele baixava e armazenava pornografia infantil, e disse aos policiais que as imagens de crianças que circulavam no fórum eram feitas em estúdios de outros países.