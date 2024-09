Marçal dá tiro nos dois pés ao atacar Tarcísio, diz especialista

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PTRB) dá um tiro nos dois pés ao confrontar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou o estrategista de comunicação Marc Tawil ao UOL News desta quarta (25).

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Marçal chama o governador de "goiabinha" e explica: "Verde por fora e vermelho por dentro". "Apoiar [Ricardo Nunes] é uma coisa, mas atacar uma pessoa que tem o mesmo lado que você pode ser um suicídio eleitoral", diz o candidato. Mas, para Tawil, um embate entre Tarcísio e Marçal pode trazer prejuízos para o empresário.

Quando ele ataca o governador de São Paulo, que é amplamente identificado com o bolsonarismo - é diferente do Ricardo Nunes que patina um pouco -, que é um candidato forte para 2026, quando boa ele bota apelido, zomba, se comporta até como um menino no meio dos homens, isso vai ter uma consequência, que ele pode não colher hoje, mas pode colher amanhã. Amanhã, a gente vai ver como isso vai reverberar.

O que ele está fazendo com o Tarcísio, por exemplo, é uma estratégia muito ruim pro médio e longo prazo dele. Primeiro que o bolsonarismo é muito mais bem estabelecido. Segundo que o próprio Tarcísio responde de uma maneira muito diferente do que responde o Ricardo Nunes. Ele [Tarcísio] não está no calor do momento, não está disputando com Marçal. Aliás, ele está muito acima do Marçal, ele é governador do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo é em si um estado muito conservador. Não gosta desse tipo de zombaria por muito tempo. Pode funcionar para fazer um corte ou outro, um barulhinho. Mas na hora do vamos ver, dos votos, das alianças quem vai perder é o Marçal.

Marc Tawil, estrategista de comunicação

Apesar de considerar um erro Marçal atacar Tarcísio, Tawil considera que o ex-coach é bem sucedido em sua estratégia nos debates.

Ele tem a mesma energia que o Elon Musk, que é a mesma energia do Trump, por exemplo. É uma energia que você não consegue identificar se está falando sério ou se ele vai mudar, o que também é uma estratégia. Você mudar a cada debate é uma estratégia de guerra, inclusive, para você não ser pego e para não ser repetitivo. No final das contas, dá certo. Dá certo porque a gente está aqui falando dele. Todas as vezes que vim no UOL falei dele. Ele é o grande assunto de cada debate, independentemente do resultado de propostas ou não. Ele faz alguma coisa para que as pessoas falem dele no dia seguinte.

