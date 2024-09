Manchester United fica no empate em casa com o Twente em sua estreia na Liga Europa

O Manchester United empatou em casa em 1 a 1 com o holandês Twente em sua estreia na Liga Europa nesta quarta-feira (25) com Christian Eriksen marcando um gol, mas cometendo um erro que resultou no empate.

O dinamarquês colocou o United na frente com um belo gol aos 34 minutos do primeiro tempo, em uma noite de muita chuva em Old Trafford, antes de Sam Lammers empatar para o Twente aos 68 minutos após Eriksen vacilar e perder a bola.

O técnico do United, o holandês Erik ten Hag, escalou um time forte para enfrentar o clube onde ele atuou nas categorias de base e teve três períodos como jogador antes de se tornar técnico do time da Eredivisie.

Marcus Rashford voltou a ser titular após sair do banco no empate de 0 a 0 no sábado na visita ao Crystal Palace, com Harry Maguire substituindo Matthijs de Ligt na defesa e Manuel Ugarte no lugar de Kobbie Mainoo.

O gol veio após o português Bruno Fernandes tocar para Dalot na área e o lateral ser interceptado. Mas a bola sobrou para Eriksen, que com um belo chute de primeira mandou para o fundo da rede do goleiro Unnerstall.

Mas na segunda etapa o Twente empatou quando o ex-atacante dos Rangers, Lammers, desarmou Eriksen e correu para marcar de pé esquerdo superando o goleiro Onana.

Unnerstall ainda faria grandes defesas. Ele desviou um chute forte de Joshua Zirkzee por cima do travessão e nos acréscimos mostrou que está com os reflexos em dia ao defender uma cabeçada de Ugarte.

- Porto perde -

O Porto, campeão em 2003 e 2011 deste que é o segundo mais importante torneio europeu de clubes, perdeu por 3 a 2 fora de casa para o campeão norueguês Bodo/Glimt, que jogou a maior parte do segundo tempo com dez homens.

Ruben van Bommel, filho do ex-jogador da seleção holandesa Mark, marcou duas vezes para o AZ Alkmaar na vitória por 3 a 2 sobre o sueco Elfsborg, com o ex-atacante do Tottenham Troy Parrott marcando o gol da vitória.

Um gol de Mauro Icardi no último suspiro deu a vitória ao Galatasaray por 3 a 1 sobre o PAOK em Istambul, enquanto o Nice lamentou um pênalti perdido no empate (1-1) contra a Real Sociedad. Ander Barrenetxea colocou a Real na frente antes de Pablo Rosario empatar no final do primeiro tempo, mas Evann Guessand viu seu pênalti no segundo tempo ser defendido pelos anfitriões.

O Slavia Praga venceu por 2 a 0 fora de casa o Ludogorets da Bulgária, enquanto o campeão dinamarquês Midtjylland empatou em 1 a 1 com o Hoffenheim e o Anderlecht superou o Ferencvaros da Hungria por 2 a 1.

Boulaye Dia marcou duas vezes na vitória da Lazio por 3 a 0 sobre o Dínamo de Kiev em Hamburgo, em jogo em que os dois times tiveram um jogador expulso.

--- Jogos da primeira rodada da Liga Europa:

- Quarta-feira, 25 de setembro:

Galatasaray (TUR) - PAOK (GRE) 3 - 1

Ludogorets (BUL) - Slavia Praga (CZE) 0 - 2

Anderlecht (BEL) - Ferencváros (HUN) 2 - 1

Niza (FRA) - Real Sociedad (ESP) 1 - 1

Midtjylland (DIN) - Hoffenheim (ALE) 1 - 1

Dinamo de Kiev (UCR) - Lazio (ITA) 0 - 3

Manchester United (ING) - Twente (HOL) 1 - 1

AZ Alkmaar (HOL) - IF Elfsborg (SUE) 3 - 2

Bodo/Glimt (NOR) - Porto (POR) 3 - 2

- Quinta-feira, 26 de setembro:

Fenerbahçe SK (TUR) - Union St-Gilloise (BEL) -

Malmö FF (SWE) - Glasgow Rangers (SCO) -

FCSB (ROM) - FK RFS (LET) -

Ajax (HOL) - Besiktas (TUR) -

Eintracht Frankfort (ALE) - Viktoria Pílsen (CZE) -

Lyon (FRA) - Olympiacos (GRE) -

Roma (ITA) - Athletic Bilbao (ESP) -

Sporting de Braga (POR) - Maccabi Tel Aviv (ISR) -

Tottenham (ING) - Qarabag (AZE) -

mw/nf/aam/cb

© Agence France-Presse