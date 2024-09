Lula cobra presença do Sul Global em órgãos internacionais

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (25) de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 em Nova York, à margem da Assembleia-Geral da ONU, e reforçou o apelo pela reforma dos organismos internacionais, a começar pelo Conselho de Segurança.

"Se os países ricos querem o apoio do mundo em desenvolvimento para o enfrentamento das múltiplas crises do nosso tempo, o Sul Global precisa estar plenamente representado nos principais foros de decisão", disse Lula aos chanceleres.

Segundo o presidente, a ONU deve permanecer "no centro da governança global", porém enfrenta uma "crise de confiança" e precisa de "transformações estruturais".

"Na sua atual configuração, o Conselho de Segurança tem-se mostrado incapaz de resolver conflitos, e menos ainda de preveni-los. Falta transparência no seu funcionamento e coerência nas suas decisões, e milhões de pessoas sofrem as consequências dessa ineficácia", acrescentou Lula, que cobra mais representatividade da África, da América Latina e do Caribe.

"Por isso, o Brasil considera apresentar proposta de convocação de uma Conferência de Revisão da Carta da ONU. Cada dia que passamos com uma estrutura internacional arcaica e excludente é um dia perdido para solucionar as graves crises que assolam a humanidade", afirmou.

A reunião de ministros do G20 em Nova York também teve as presenças do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do secretário-geral da ONU, António Guterres, e foi aberta a todos os membros das Nações Unidas.

No encontro, os integrantes do G20 adotaram o "Chamado à Ação sobre a Reforma da Governança Global", documento com compromissos para modernizar organismos internacionais.

"Trata-se do primeiro documento plenamente consensual emitido como resultado de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20", diz um comunicado do Itamaraty. (ANSA).

