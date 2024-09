Kremlin diz que Zelenskiy comete "erro fatal" ao tentar forçar Rússia à paz

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quarta-feira que um plano do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para forçar a Rússia à paz foi um "erro fatal" que terá consequências para Kiev.

Zelenskiy disse ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) na terça-feira que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não pode ser acalmada apenas com conversas e que Moscou deve ser forçado à paz.

Em uma chamada com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Essa posição é um erro fatal, um erro sistêmico. Trata-se de um profundo equívoco que inevitavelmente terá consequências para o regime de Kiev".

Peskov disse que a Rússia deseja a paz, mas não pode ser forçada, acrescentando: "Uma posição baseada em uma tentativa de forçar a Rússia à paz é um erro absolutamente fatal, porque é impossível forçar a Rússia à paz".

Ele disse: "A Rússia apoia a paz, mas com a condição de que as bases de sua segurança sejam garantidas".

Putin disse em junho que a Rússia só acabaria com a guerra na Ucrânia se Kiev concordar em desistir de suas ambições de entrar para a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e entregar a totalidade de quatro regiões reivindicadas por Moscou, exigências que Kiev rejeitou como equivalentes à rendição.

A Ucrânia e seus aliados ocidentais dizem que Putin deve ser impedido de vencer a guerra porque, se não for detido, ameaçará outros países vizinhos. Putin tem classificado o conflito como uma luta existencial para a Rússia, ao mesmo tempo em que nega que tenha interesse em expandir o conflito para outros países.

