Quem é o casal dono de bet que viajou no avião de Gusttavo Lima?

A Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco contra um esquema de lavagem de dinheiro, mira o casal dono da casa de apostas Vai de Bet. José André da Rocha Neto e a esposa, Aislla Rocha, tiveram a prisão decretada no último dia 4.

Eles foram citados em decisão da Justiça de Pernambuco que pedia a prisão do cantor Gusttavo Lima, suspeito de "dar guarida" aos dois foragidos. O pedido de prisão do sertanejo foi revogado no dia seguinte.

Quem é o casal

Herdeiro do ramo imobiliário, Rocha Neto é natural da Paraíba e tem mais de 30 empresas em seu nome. Segundo informações do Estadão, o capital social dos projetos liderados por Rocha Neto soma aproximadamente R$ 19,2 milhões.

Entre as empresas de Rocha Neto, estão a Vai de Bet e Pix365, além da holding JMJ Participações. A movimentação financeira de parte das empresas em nome de Rocha Neto foi analisada pelas autoridades no âmbito da Operação Integration.

Fundada em 2021, a Vai de Bet é registrada em Curaçao, território escolhido como sede por muitas empresas do ramo de apostas. Em junho deste ano, a Vai de Bet já havia se envolvido em polêmica devido ao contrato da empresa como patrocinadora do Corinthians.

Rocha Neto foi convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Manipulação de Jogos de Futebol da Câmara em 2023. No entanto, o empresário não prestou depoimento, já que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), determinou o encerramento das apurações antes que as casas de apostas fossem ouvidas.

Aislla é esposa e sócia de Rocha Neto. Ela também deve responder pelas movimentações da empresa. Nas redes sociais, Aislla costumava publicar imagens com Gusttavo Lima em shows e eventos, além de aparições do cantor com os filhos que tem com Rocha Neto. A empresária ainda compartilhou imagens do casal com o cantor e Andressa Suita durante uma viagem à Grécia.

A empresária se manifestou nas redes sociais. Após semanas de silêncio, Aislla reativou seu perfil no Instagram, em que publicou uma nota comentando a investigação. Segundo Aislla, a operação da polícia partiu de um "erro de interpretação".

Vou esclarecer um pouco: esta operação [Integration] não tem qualquer relação com a Vai de Bet ou conosco. O que ocorreu foi um erro de interpretação. Ao investigar uma banca de jogo do bicho e uma casa de apostas em Recife, que usa o mesmo método de pagamento que o nosso, os investigadores deduziram que éramos 'laranjas' dessa casa de apostas --que, por sinal, é nossa concorrente.

Aislla Sabrina, em sua rede social, sobre a acusação contra a Vai de Bet

Casal se defende. Em nota à Folha de S. Paulo, a defesa afirmou que Rocha Neto e Aislla "não praticaram qualquer ilegalidade e isso será demonstrado com fatos e documentos na investigação", e que "a medida de de prisão não se justifica". Em seu post, Aislla ressalta que a distância dos filhos tem sido "o mais desafiador", reforçando a tese de que o casal ainda está no exterior.

Qual a relação com Gusttavo Lima?

Gusttavo Lima teve a prisão decretada na última segunda-feira, mas revogada no dia seguinte. Na decisão que pedia a prisão, a juíza Andrea Calado da Cruz citou a proximidade do sertanejo com Rocha Neto e Aislla. Para o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que revogou o pedido de prisão, no entanto, as justificativas utilizadas para decretar a prisão preventiva "constituem meras ilações impróprias e considerações genéricas".

Aislla Sabrina, Gusttavo Lima e José André Rocha Neto Imagem: Reprodução/Instagram/@aislla_s

Segundo a investigação, em julho deste ano Gusttavo Lima adquiriu participação de 25% na empresa Vai de Bet. O cantor também teria ocultado bens e valores recebidos de casas de apostas, entre elas a Vai de Bet e a Esportes da Sorte, também investigada na Operação Integration. Ao todo, Gusttavo Lima teria recebido R$ 22.232.235,53 de Rocha Neto, segundo a investigação que embasou o pedido de prisão preventiva.

Cantor vendeu aeronave para Rocha Neto. A Polícia Civil de Pernambuco identificou transação financeira referente à venda de um avião registrado no nome da empresa Balada Eventos, de Gusttavo Lima, e operada pela empresa JMJ Participações, uma das companhias do empresário. Segundo a defesa do cantor, a aeronave ainda estava no nome da Balada Eventos devido a trâmites burocráticos. O avião foi um dos bens apreendidos pela Operação Integration.

Juíza apontava ajuda aos "foragidos". Em comemoração ao aniversário de Gusttavo Lima, no dia 3 deste mês, Rocha Neto e Aislla viajaram para Atenas, na Grécia, e para as Ilhas Canárias, na Espanha, no avião do cantor. Durante a viagem, a prisão de Rocha Neto e Aislla foi decretada. O casal não retornou ao Brasil até o momento. Na segunda-feira, um habeas corpus revogou o pedido de prisão no nome da dupla.

Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima] e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia - Atenas - Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala (Grécia) - Atenas (Grécia) - Ilhas Canárias - Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade Juíza Andrea Calado da Cruz, de Pernambuco, na decisão de prender Gusttavo Lima

*Com informações de matéria publicada em 05/09/2024