Homem é preso em SP após roubar moto de luxo e postar 'rolê' no Instagram

Um homem suspeito de roubar uma moto de R$ 80 mil foi preso após postar um vídeo andando com o veículo, em São Paulo.

O que aconteceu

Homem fazia parte de esquema de roubo de motos de luxo, diz polícia. O acusado, que não teve sua identidade revelada, teria participado do roubo da moto no feriado de 7 de setembro e mostrava o veículo com frequência em suas redes sociais. Segundo as autoridades, ele também mostrava "outros itens possivelmente produtos de roubo".

Quadrilha desmontava motos e vendia peças. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, eles vendiam as peças por valores menores do que os costumam aparecer no mercado.

Polícia apreendeu capacetes, celulares e a chave da moto. A ação foi conduzida pela 2ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos, onde o caso foi registrado. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime.