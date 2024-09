Governo de Trudeau sobrevive a moção de censura no Canadá

O governo do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, enfraquecido por várias derrotas políticas e em minoria no Parlamento, sobreviveu, nesta quarta-feira (25), a uma moção de censura apresentada no Legislativo por seu principal adversário.

Após um debate intenso, 211 deputados votaram contra a moção apresentada pelo partido conservador, enquanto 120 votaram a favor, evitando assim eleições legislativas antecipadas.

Muito à frente nas pesquisas de opinião, o líder conservador, Pierre Poilievre, tem insistido em eleições antecipadas desde que o Novo Partido Democrático (NDP), de esquerda, rompeu um acordo no início do mês com os liberais e deixou o governo de Trudeau vulnerável à destituição.

Durante uma participação no programa televisivo Late Show com Stephen Colbert na noite de segunda-feira, Trudeau reconheceu que os canadenses estão enfrentando "tempos realmente difíceis".

"A população está tendo dificuldades para pagar as compras, o aluguel e a gasolina" e está "em busca de mudanças", admitiu.

Trudeau chegou ao poder em 2015 e conseguiu se manter no cargo após derrotar dois dos predecessores de Poilievre nas eleições de 2019 e 2021.

