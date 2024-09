Gato ataca cachorro na rua e tutora é condenada a pagar indenização no DF

Uma tutora foi condenada a pagar uma indenização após seu gato atacar um cão e a dona dele em uma rua no Distrito Federal.

O que aconteceu

A filha da ré, de 8 anos, passeava com o felino no colo em uma calçada. O incidente aconteceu em outubro e foi filmado por câmeras de segurança do local. Já a decisão de indenização foi dada pela Justiça no dia 12 de setembro.

Ao atravessar a rua, a criança coloca o gato no chão. Ao lado, também caminhava uma mulher com seu bicho de estimação, um cachorro de pequeno porte da raça Poodle, mostra o vídeo.

O felino então parte para o ataque ao cão. A dona do Poddle o pega no colo para protegê-lo, mas também acaba com leves ferimentos.

Tribunal determinou que tutora pague R$ 2.118 por danos materiais e morais. ''Restando comprovada a negligência da filha da autora em passear com o gato sem a coleira e o prejuízo material causado pelo ataque do animal, cabe indenizar a vítima pelos prejuízos sofridos'', diz a decisão em segunda instância.

O que diz a defesa

Mulher nega que o gato seja dela. Segundo ela, a filha havia levado o animal de rua há pouco tempo para casa. Justiça, no entanto, contesta: ''ela era responsável pelos cuidados veterinários do animal e inclusive o retirou da residência após o ataque''.

Defesa informou ao UOL que tentou acordo com dona do cachorro. Segundo o advogado Caio Henrique Nascimento, o pedido inicial da mulher era de R$ 10 mil. Família teria se oferecido a pagar medicamentos, mas proposta foi recusada.

''Enriquecer às custas de processos'', disse defesa sobre tutora do cão. Para o advogado, ela também não apresentou qualquer prova de prejuízo moral.