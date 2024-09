Fluxo cambial total em 2024, até 20 de setembro, é positivo em US$ 6,346 bi, aponta BC

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 6,346 bilhões este ano, até a última sexta-feira, 20, segundo dados preliminares do Banco Central nesta quarta-feira, 25. Em 2023, houve entrada líquida de US$ 11,491 bilhões.

O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 51,196 bilhões, com aportes de US$ 418,350 bilhões e retiradas de US$ 469,546 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 57,543 bilhões em 2024, com importações de US$ 162,609 bilhões e exportações de US$ 220,152 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 25,115 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 53,393 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 141,644 bilhões em outras entradas.

Mensal

O fluxo cambial total do Brasil está negativo em US$ 4,40 bilhões em setembro, até o último dia 20, informou o Banco Central. Esse saldo é resultado de um fluxo financeiro negativo em US$ 3,292 bilhões e da saída líquida de US$ 1,108 bilhão pelo canal comercial.

O canal financeiro - que reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações - teve compras de US$ 30,408 bilhões e vendas de US$ 33,700 bilhões no período.

Na conta do comércio exterior, houve importações de US$ 14,768 bilhões e exportações de US$ 13,660 bilhões. Dentro das exportações, estão inclusos US$ 1,573 bilhões de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,744 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 8,342 bilhões em demais operações.

A posição dos bancos no mercado à vista estava vendida em US$ 7,450 bilhões em setembro, até o dia 20.

Semanal

O fluxo cambial do Brasil ficou negativo em US$ 3,059 bilhões na semana passada. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 1,918 bilhão entre os dias 16 e 20, com compras no valor de US$ 11,218 bilhões e vendas de US$ 13,136 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior foi negativo em US$ 1,141 bilhão, com US$ 5,706 bilhões em importações e US$ 4,565 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 502 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 1,021 bilhão em pagamento antecipado (PA) e US$ 3,042 bilhões em outras entradas.