Explosão é registrada em tribunal na Califórnia

Autoridades respondiam a uma explosão relatada nesta quarta-feira no Tribunal de Santa Maria, na Califórnia, informou o gabinete do xerife do Condado de Santa Barbara, em meio a relatos de que um suspeito estaria sob custódia.

Não ficou imediatamente claro se houve feridos

"Tribunal de Santa Maria: relato de uma explosão. Favor evitar a área. O local não foi considerado seguro. Mais informações a seguir", disse o gabinete do xerife em um post no X.

Um suspeito que estava dentro do prédio do tribunal teria jogado uma sacola em uma sala de audiência de acusação que explodiu, informou o Noozhawk, meio de comunicação online local do Condado de Santa Barbara, citando o oficial executivo do Tribunal Superior Darrel Parker.

Segundo a agência de notícias, o suspeito está sob custódia.