Exército israelense cogita "possível entrada" no Líbano; Biden teme "guerra generalizada"

O Exército israelense disse nesta quarta-feira (25) que estava preparando "uma possível entrada" no Líbano para atacar o Hezbollah, contra o qual a sua força aérea vem realizando novos ataques após ter interceptado um míssil disparado contra Tel Aviv. A situação ameaça tornar a guerra "generalizada" no Oriente Médio, de acordo com o presidente norte-americano Joe Biden.

"Estamos atacando o dia todo, tanto para preparar a área para a possibilidade de uma entrada, mas também para continuar a atacar o Hezbollah", disse o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, general Herzi Halevia, durante um exercício na fronteira com o Líbano.

O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou para o risco de uma "guerra generalizada" no Oriente Médio, mas acreditando, no entanto, que um "acordo" para "mudar fundamentalmente toda a região" continuava a ser possível.

Num futuro imediato, Israel, que afirma estar operando para permitir o regresso de dezenas de milhares de residentes deslocados do setor fronteiriço pelos disparos de foguetes do Hezbollah, anunciou que continuaria os seus bombardeios pelo terceiro dia consecutivo no sul e no leste do Líbano.

Em todo o país, 51 pessoas morreram e mais de 220 ficaram feridas durante o dia, segundo as autoridades libanesas, tendo o Exército israelense também atacado aldeias localizadas fora dos redutos do Hezbollah, incluindo a de Maaysara, ao norte de Beirute.

Estes ataques massivos levaram mais de 90 mil libaneses a deixar as suas casas e pegar a estrada, segundo a ONU. Famílias inteiras, carregadas com seus pertences embalados às pressas, continuaram a migrar para a fronteira com a Síria na quarta-feira, de acordo com fotógrafos da AFP.

Os militares israelenses alegaram ter atingido mais de 280 alvos do Hezbollah, incluindo 60 dos seus serviços de inteligência.

Na segunda-feira, os ataques causaram 558 mortes, incluindo mulheres e crianças, e mais de 1.800 feridos, segundo as autoridades libanesas, o maior número de vítimas num dia desde o fim da guerra civil no país (1975-1990).

"Clima de terror"

Nour Hamad, 22 anos, estudante de Baalbeck, no leste, descreve "um clima de terror" desde o início dos ataques contra os arredores da cidade.

"Estávamos lá fora com as minhas irmãs e primos, quando os aviões atacaram de repente", disse Zeinab al-Moussawi, uma residente da área, ferida no dia anterior, no hospital de Baalbeck. "Havia restos humanos, tudo ao nosso redor e a casa foi destruída", disse ela.

Em Maaysara, onde um fotógrafo da AFP viu uma casa quase completamente destruída, os mortos "eram civis" evacuados do sul do Líbano, testemunha Fátima, uma residente.

A Human Rights Watch alertou sobre o "grave risco" que os civis enfrentam no Líbano.

Escolas e universidades permanecerão fechadas até o final da semana no país. Muitas companhias aéreas suspenderam voos para Beirute.

Em Israel, sirenes de alerta soaram ao amanhecer em Tel Aviv, cerca de cem quilômetros a sul da fronteira libanesa, quando o Hezbollah disparou um míssil, que foi interceptado.

"Esta é a primeira vez que um míssil do Hezbollah atinge a região de Tel Aviv", disse o Exército.

O movimento libanês afirmou ter alvejado com um míssil Qader a sede da Mossad, o serviço de inteligência israelense, acusado ??"do assassinato dos líderes" do Hezbollah "e das explosões de pagers e walkie-talkies" nos últimos dias.

A Casa Branca descreveu este ataque como "profundamente preocupante", antes de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, dedicada ao Líbano.

"Os foguetes são assustadores e estressantes. Acho que ninguém no mundo gostaria de passar por isso", disse Hedva Fadlon, moradora de Tel Aviv, de 61 anos.

"Força" e "habilidade"

De acordo com o governo israelense, 9.360 foguetes e mísseis foram disparados até agora contra Israel desde que o Hezbollah abriu uma frente contra o país em apoio ao seu aliado palestino Hamas, no início da guerra em Gaza.

Israel usará "força" e "habilidade" contra o Hezbollah até que os habitantes do norte de Israel voltem para casa, insistiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na quarta-feira. "Estamos infligindo golpes ao Hezbollah que ele não poderia imaginar", acrescentou num vídeo.

O Exército israelense anunciou a retirada de duas brigadas de reserva que serão destacadas no norte para "continuar a luta" contra o Hezbollah.

O movimento libanês, aliado do Hamas, prometeu continuar a atacar Israel "até o fim da agressão em Gaza".

"Israel está empurrando a região para uma guerra aberta", alertaram os chefes da diplomacia do Egito, Iraque e Jordânia.

O chefe da UNRWA, a agência da ONU para os refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, disse temer que o Líbano se torne como a Faixa de Gaza, onde a guerra foi desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque do Hamas contra Israel.

O fogo transfronteiriço aumentou de intensidade desde a onda de explosões mortais de dispositivos de transmissão do Hezbollah, atribuídas a Israel, em 17 e 18 de setembro no Líbano, e depois um ataque israelense, em 20 de setembro, nos subúrbios ao sul de Beirute, que eliminou a unidade de elite do movimento.

Gaza esquecida

Na Faixa de Gaza, bombardeada durante quase um ano por Israel, os palestinos temem que a escalada em curso ofusque o conflito.

"A atenção da mídia para a Faixa de Gaza tornou-se secundária", disse à AFP Ayman al-Amreiti, 42 anos, para quem isso encoraja Israel "a cometer mais crimes".

O ataque do Hamas a Israel resultou na morte de 1.205 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses que inclui reféns que morreram ou foram mortos no cativeiro em Gaza.

Das 251 pessoas raptadas, 97 ainda estão detidas em Gaza, incluindo 33 declaradas mortas pelo Exército.

Em retaliação, Israel prometeu destruir o Hamas, no poder em Gaza desde 2007 e que considera uma organização terrorista juntamente com os Estados Unidos e a União Europeia.

A sua ofensiva militar em Gaza deixou até agora 41.495 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados fiáveis ??pela ONU.

(Com AFP)