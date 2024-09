EUA diz que operação terrestre de Israel no Líbano não parece 'iminente'

Uma operação terrestre israelense no Líbano não parece "iminente", afirmou o Pentágono nesta quarta-feira (25), depois que o chefe do Estado-maior do Exército israelense pediu às suas tropas que se preparassem para uma possível ofensiva terrestre contra o Hezbollah.

"Não parece ser iminente", declarou à imprensa a vice-porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, em referência a uma "possível entrada" de Israel no Líbano. "Certamente não queremos que seja tomada qualquer medida que possa levar a uma maior escalada na região", afirmou.

"Queremos ver uma resolução diplomática e uma solução para evitar uma guerra total", acrescentou Singh.

Israel lançou centenas de bombardeios no Líbano nos últimos dias, e suas incursões aéreas na segunda-feira causaram a morte de pelo menos 558 pessoas no dia mais mortal no país desde a guerra civil libanesa (1975-1990).

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que as operações não serão interrompidas até que os residentes do norte de Israel, deslocados há quase um ano devido aos ataques do grupo islamista libanês Hezbollah, possam retornar às suas casas em segurança.

