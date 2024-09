Este hábito simples para felicidade começa em casa e influencia o trabalho

Um dos hábitos que promovem o bem-estar começa em casa, mas seus efeitos se estendem para além dela. Estamos falando da conexão entre a organização do lar e a felicidade, pois realmente há uma relação entre esses dois aspectos.

"A bagunça externa costuma ter relação com a bagunça interna da pessoa. É mais comum que as desordens de dentro (do inconsciente, subjetivas) causem as de fora, mas o contrário também é possível", informa Larissa Lauriano, psiquiatra e professora da Afya Educação Médica, de Fortaleza.

Por isso, é importante reconhecer quando a bagunça está fugindo ao controle e prejudicando diversas esferas da vida.

A desordem é inimiga da felicidade, pelos seguintes motivos:

Causa dificuldade de foco;

Sentimento de culpa;

Baixa autoestima;

Lapsos de memória;

Falta de iniciativa;

Alterações de humor;

Desesperança na vida.

A desordem prejudica qualquer tipo de tarefa ou profissão, em especial as que exigem atenção concentrada. Roselene Espírito Santo Wagner, neuropsicóloga pela Universidade Estácio de Sá (RJ)

Organização é aliada da felicidade

Se a bagunça interfere na saúde mental, a organização também, mas de forma positiva. Ela contribui para o humor, a produtividade, a memória, garantindo ainda sensações emocionais de alívio, contentamento, bem-estar, eficiência, segurança e tranquilidade - em resumo, felicidade.

Como a sensação de bem-estar decorre de uma correspondência entre aquilo que se espera do ambiente e aquilo que o ambiente realmente é ou oferece, quanto maior a identificação com o local, consequentemente, melhor a sensação.

"Devemos preservar ainda a memória de boas coisas que estão fixadas no espaço em que vivemos e, ao mesmo tempo, aproveitar para mudar o ambiente (móveis, pintura de paredes), pois mudando o ambiente é possível assimilar que mudanças são possíveis, necessárias e, em certas circunstâncias, produzem resultados prazerosos", informa o psicólogo Denis Barros de Carvalho, professor da UFPI (Universidade Federal do Piauí).

Para ajudar você a se tornar alguém mais organizado, aqui vão algumas dicas:

Estabeleça metas e rotinas de limpeza e organização;

Para não se perder, anote tudo;

Evite deixar coisas pela metade ou acumuladas;

Mantenha os seus pertences em lugares específicos;

Aprenda a delegar tarefas e pedir colaboração;

Descarte, doa ou venda.

"É preciso mostrar para a pessoa como a desordem faz mal a ela e a quem está próximo. Em geral, com atitudes de incentivo, conversas, estipulação de horários e regras e, principalmente, não assumindo responsabilidades que são dela. Nesse sentido, é preciso tolerar um pouco a bagunça para que nos incomode e tenhamos argumentos", defende Yuri Busin, psicólogo e diretor do Casme (Centro de Atenção à Saúde Mental - Equilíbrio).

*Com informações de reportagem publicada em 23/03/2024, 30/12/2021 e 22/07/2021