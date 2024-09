Marqueteiro de Nunes teve descolamento de retina por agressão, diz campanha

O publicitário Duda Lima, marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), teve descolamento de retina pelo soco que recebeu de Nahuel Medina, assessor de Pablo Marçal (PRTB), no debate do Grupo Flow. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa de campanha de Nunes.

O que aconteceu

Marqueteiro de Nunes passou por exames com oftalmologista nesta terça-feira (24). A consulta foi feita para verificar se visão de Duda Lima foi afetada por agressão, informou a campanha. Nesta quarta-feira (25), o publicitário também passou por exame de corpo de delito.

Duda Lima levou seis pontos no rosto, diz a defesa dele. O advogado do marqueteiro, Daniel Bialski, afirma que o publicitário sofreu um corte profundo próximo à sobrancelha.

Em depoimento, o marqueteiro diz ter sido empurrado por Medina antes do início do debate. O empurrão, segundo ele, teria ocorrido durante a chegada de Marçal para o debate do Flow. Nesse momento, o candidato do PRTB encontrou Nunes e teve uma discussão com o prefeito.

Já dentro do estúdio, publicitário disse que afastou celular que Medina usava para filmá-lo. Na versão de Duda Lima, ele afastou com as mãos um celular que estava apontado para ele. Minutos depois, ele diz que Medina o agrediu quando ele estava de costas.

"Nem vi" de onde partiu o soco, afirmou Lima, à colunista do UOL Raquel Landim. "O cara colocou o telefone na minha cara, me provocando, eu me afastei, coloquei a mão na frente. E quando me virei, veio o soco. Nem vi direito de onde partiu", disse o marqueteiro na madrugada de terça-feira (24).

O assessor de Marçal diz que apenas se defendeu. Ele declarou que o marqueteiro de Nunes teria tentado arrancar o celular da mão dele durante a confusão ocorrida após o candidato do PRTB ser excluído do debate.

Marçal disse que Duda Lima "perdeu o controle", mas que agressão de assessor dele também foi "reprovável". "Após essa agressão, Duda continuou a proferir zombarias e, diante desse cenário, Medina também reagiu de maneira reprovável, perpetuando um ciclo de agressão física que é inaceitável, principalmente em ambientes de debate", afirmou o candidato PRTB, em nota divulgada ontem.

Pedido de medida protetiva

A Polícia Civil pediu que a Justiça de São Paulo proíba Medina de se aproximar de Duda Lima. A delegada Eliane Tomé Paro Bellagamba, do 16º DP (Vila Clementino), solicitou que o assessor de Marçal fique a pelo menos 300 metros de distância do marqueteiro de Nunes. Ainda não houve decisão da Justiça.

Veja as medidas solicitadas pela Polícia Civil: