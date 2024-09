Dívida global atinge recorde de US$ 312 trilhões e financiamento climático é desafio, diz grupo financeiro

NOVA YORK (Reuters) - A dívida global atingiu um recorde de 312 trilhões de dólares no final do segundo trimestre, impulsionada por empréstimos nos Estados Unidos e na China, e um índice de dívida importante nos mercados emergentes também atingiu um novo pico, segundo dados de um grupo financeiro.

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF), um grupo de comércio de serviços financeiros, disse nesta quarta-feira que a dívida global aumentou em 2,1 trilhões no primeiro semestre, para 312 trilhões de dólares -- um novo ponto alto após dados anteriores serem revisados para baixo.

O IIF emitiu sinais de alerta sobre a tendência de aumento constante dos empréstimos governamentais em seu último relatório do Monitor da Dívida Global, prevendo que os empréstimos governamentais globais aumentariam de seu nível atual de 92 trilhões de dólares para 145 trilhões de dólares até 2030 e atingiriam 440 trilhões e dólares até 2050.

"Com a expectativa de que o novo ciclo de flexibilização do Fed acelere o ritmo de acumulação da dívida global, uma preocupação significativa é a aparente falta de vontade política para lidar com os níveis crescentes da dívida soberana, tanto em economias de mercado maduras quanto emergentes", disse o relatório do IIF.

Uma grande parte dos empréstimos foi impulsionada pela transição energética diante das mudanças climáticas, que deverá ser responsável por mais de um terço do aumento projetado até 2050.

"Isso representa desafios significativos, porque muitos governos já estão alocando uma parcela crescente de suas receitas para despesas com juros", disse o relatório.

O aumento de 2,1 trilhões de dólares neste ano até junho se compara a 8,4 trilhões no primeiro semestre de 2023, segundo dados do IIF.

Além da China e dos EUA, Índia, Rússia e Suécia também aumentaram sua dívida, enquanto outros países europeus e o Japão registraram um declínio notável, segundo o relatório.

(Reportagem de Rodrigo Campos)