David Almeida lidera corrida à Prefeitura de Manaus, diz AtlasIntel

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (25) mostra o prefeito David Almeida (Avante) na liderança da corrida à Prefeitura de Manaus.

O que aconteceu

Almeida aparece com 29,5% nas intenções de voto. Capitão Alberto Neto (PL), com 22,3%, e Amom Mandel (Cidadania), com 18,7%, vêm na sequência. Os dois estão tecnicamente empatados pela margem de erro que é de três pontos percentuais.

Veja os números do primeiro turno

David Almeida (Avante): 29,5%

29,5% Capitão Alberto Neto (PL): 22,3%

22,3% Amom Mandel (Cidadania): 18,7%

18,7% Roberto Cidade (União Brasil): 14,7%

14,7% Marcelo Ramos (PT): 9,5%

9,5% Wilker Barreto (Mobiliza): 2,3%

2,3% Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,5%

0,5% Indecisos: 1,2%

1,2% Brancos/Nulos: 1,3%

Segundo turno

A pesquisa simulou três possíveis cenários de segundo turno. Almeida empata tecnicamente com Capitão Alberto e ganha de Mandel. Numa simulação entre Mandel e Capitão Alberto também há situação de empate técnico.

David Almeida (Avante) x Capitão Alberto Neto (PL): 41,9% x 36%

41,9% x 36% David Almeida (Avante) x Amom Mandel (Cidadania): 41,8% x 30,7

41,8% x 30,7 Amon Mandel (Cidadania) x Capitão Alberto Neto (PL): 34,8% x 38,3

O levantamento ouviu 1.201 pessoas da capital do Amazonas entre os dias 19 a 24 de setembro. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número AM-02999/2024.