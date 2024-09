City confirma grave lesão de Rodri, em plena polêmica sobre calendário

O volante espanhol Rodri ficará vários meses afastado devido a uma grave lesão no ligamento do joelho direito, anunciou o Manchester City nesta quarta-feira (25), dias depois de o jogador criticar a excessiva carga de jogos no calendário do futebol europeu.

"O meio-campista viajou à Espanha para se consultar com um especialista nesta semana, após os exames iniciais em Manchester", informou o clube em comunicado, no qual não deu mais detalhes sobre a lesão.

"A avaliação continua para determinar o alcance total da lesão e o prognóstico" de recuperação, segundo o City.

O técnico da equipe, Pep Guardiola, admitiu na terça-feira, logo após a classificação para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, que "Rodri ficará fora por muito tempo".

"Há várias opiniões, algumas que dizem que é menos do que o esperado, mas infelizmente ele está lesionado e agora estamos esperando suas últimas ligações e a opinião dos médicos para saber exatamente que tipo de cirurgia ele precisa", explicou Guardiola depois da vitória sobre o Watford por 2 a 1.

As imagens vistas no domingo no Etihad Stadium no jogo entre Manchester City e Arsenal pelo Campeonato Inglês não davam muita esperança, e os piores prognósticos parecem ter se confirmado

A ausência de Rodri será um grande problema para os 'Citizens' em sua tentativa de conquistar a quinta Premier League consecutiva e voltar a levantar a Liga dos Campeões da Europa.

Sua lesão coloca ponto final do que estava sendo o melhor ano da carreira do espanhol, com o tetracampeonato inglês e o título da Eurocopa pela 'Roja'.

Rodri inclusive é um dos candidatos à Bola de Ouro, que será entregue em outubro.

- Críticas ao calendário -

Justamente o acúmulo de jogos e de minutos em campo entre os jogadores de elite e o risco associado de lesões levaram Rodri a levantar a voz na semana passada para pedir mais descanso e inclusive sugerir a hipótese de uma greve.

O volante disputou 5.000 minutos de jogo na temporada passada entre Manchester City e seleção espanhola. Na final da Euro, contra a Inglaterra, teve que ser substituído com problemas físicos.

"Se você perguntar a qualquer jogador, ele te dirá que é uma opinião geral entre todos", afirmou Rodri em entrevista na semana passada sobre o excesso de jogos e competições na temporada.

"Temos que nos cuidar, somos os atores principais deste esporte, ou deste negócio, como preferirem chamar", acrescentou.

A lesão de Rodri, somada à ameaça de greve à qual se juntaram vários nomes importantes do futebol nos últimos dias, entre jogadores e treinadores, pode ser colocada sobre a mesa como argumento de peso para suas reivindicações.

