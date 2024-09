China anuncia disparo de míssil intercontinental no Pacífico

PEQUIM, 25 SET (ANSA) - A China anunciou o lançamento bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental no Oceano Pacífico. No entanto, o país não revelou a trajetória do projétil.

De acordo com a agência de imprensa estatal chinesa Xinhua, o objetivo da ação era "testar de modo eficaz o desempenho de armas e equipamentos, além do nível de treinamento das tropas".

A Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular, que supervisiona os mísseis convencionais e nucleares do país, foi encarregada pelo governo chinês de modernizar suas capacidades atômicas para desencorajar os Estados Unidos de fazer ações na região, como a melhoria das defesas antimísseis, vigilância e fortalecimento de alianças.

A China reiterou que adere à política de não utilizar armas nucleares para fins ofensivos e encerrou negociações sobre armas atômicas com os Estados Unidos em julho, após a venda de armamentos americanos a Taiwan, território reivindicado por Pequim.

Washington estima que a China tenha mais de 500 armas nucleares operativas testadas, das quais cerca de 350 são mísseis balísticos intercontinentais.

Já os Estados Unidos declararam possuir pouco mais de 1,7 mil armas nucleares testadas, número semelhante ao da Rússia.

