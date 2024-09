Chefe do Estado-maior de Israel pede prontidão às tropas para 'possível entrada' no Líbano

O chefe do estado-maior do Exército israelense pediu às suas tropas, nesta quarta-feira (25), que estejam preparadas para uma "possível entrada" no Líbano, onde caças israelenses bombardeiam alvos do movimento islamista Hezbollah há vários dias.

"É possível ouvir os aviões daqui; estamos atacando todos os dias. Tanto para preparar o terreno para uma possível entrada como para continuar atacando o Hezbollah", disse o tenente-general Herzi Halevi a uma brigada de tanques, de acordo com um comunicado divulgado pelos militares.

"Não vamos parar. Seguiremos atacando-os e causando-lhes mal em todas as partes", proclamou Halevi.

"A entrada de vocês com força (...) mostrará [ao Hezbollah] o que é se encontrar com uma força de combate profissional", acrescentou.

"Vocês são muito mais fortes que eles, têm muito mais experiência que eles; entrem, destruam o inimigo ali e destruam suas infraestruturas", ressaltou.

