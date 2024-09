Carla: Campanha de Boulos admite que Lula faz falta em reta final eleitoral

A campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) admite que sente falta do presidente Lula na reta final de eleições, apurou a colunista do UOL Carla Araújo durante participação no UOL News 2ª Edição.

Lula cancelou a ida para São Paulo onde participaria de eventos com Boulos neste fim de semana, pois estendeu sua estadia nos EUA para ir à posse da presidente do México, Claudia Sheinbaum. Será a terceira vez de Lula no México após visitas em 2003 e 2007.

Conversei com alguns integrantes da campanha hoje, o próprio Boulos falou na semana passada sobre a expectativa de ter o presidente Lula nesse final de semana em São Paulo nas agendas de campanha. Mas o Lula foi para a ONU e de lá ele vai esticar para a posse da presidente do México.

Pelo menos uma fonte próxima do Boulos falou 'olha, é claro que a gente queria o Lula nessa reta final, é super importante, quanto mais o Lula para a gente, melhor. Mas a gente compreende que ele tem uma agenda de presidente. A fonte também ressaltou que ele vai estar na véspera da eleição, dia 5 de outubro, na última agenda de campanha do Boulos. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília (DF)

Apesar da ausência de Lula neste fim semana, Carla diz que, dentro do PT, há comentários de que o presidente estaria dando mais atenção a campanha do psolista do que a de outros candidatos do partido.

É engraçado, porque o pessoal, principalmente do PT, começa a falar que Boulos está frustrado e chateado com o fato do Lula não vir nesse fim de semana. A gente mostrou em uma reportagem do UOL (...) que há um ciúmes no próprio PT, porque o Lula estaria se dedicando mais as agendas da campanha do Boulos.

Mas tem várias outras campanhas acontecendo que o presidente Lula não pôde estar junto. É uma campanha de prefeitura muito pulverizada e muito candidato do PT na disputa e, claro, não daria para o Lula estar em todas as agendas. Obviamente São Paulo é uma cidade importantíssima, houve um acordo para o PT estar com o Boulos e o Psol nessa eleição. Tudo isso está no jogo político.

Mas agora depois que essa negativa foi oficializada pelo Planalto, a campanha do Boulos diz que 'tudo bem, a gente queria mais Lula, mas vamos continuar e, na reta final, na véspera, a gente vai ter ele aqui do nosso lado e isso que importa'. Mas, claro, admite que queria um pouquinho mais do presidente esse fim de semana, que é um fim de semana intenso de campanha nessa reta final. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília (DF)

