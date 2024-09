Candidato à prefeitura na Paraíba é preso após polícia encontrar arma com numeração raspada

O candidato à prefeitura de Uiraúna (PB), Alexandro Freitas de Figueiredo (PDT), conhecido como Coco Seco, foi preso na noite da terça-feira, 24, por estar com uma arma com a numeração raspada. Figueiredo estava em evento de campanha acompanhado de apoiadores e vereadores quando foi abordado pela polícia. Em suas redes sociais, sua esposa e candidata a vereadora, Mabely Alencar (Solidariedade), negou as acusações contra o marido.

Procurado, nem o PDT de Uiraúna nem o candidato se manifestaram. A Polícia Civil da Paraíba disse, por meio de sua assessoria, não ter mais informações sobre caso.

Quando Coco Seco estava na Rua Francisco Leão Veloso, ele foi abordado pela polícia, que pediu para revistar seu veículo, onde encontrou a arma de fogo. Em suas redes, Mabely disse que a arma foi plantada no carro e que seu marido não anda armado na cidade, principalmente em períodos eleitorais.

A esposa pede orações para os membros do partido e diz que, em Uiraúna, a política é feita "puxando o tapete". Ela também relata que se sente humilhada e que irá procurar os culpados pela suposta armação.

Nas redes sociais, o perfil de Coco Seco postou uma frase sobre resiliência por volta das 10h desta quarta-feira: "O que Deus tem para você é melhor. Tenha paciência, aos poucos tudo vai dando certo. Deus tem novos planos. As portas que se fecharam não se comparam às que Deus pretende abrir. Às vezes não entendemos o agir de Deus, mas Ele permanece fazendo o melhor. Amém!", diz a publicação.