BYD finaliza 2º navio gigante para bombar exportações; 1º já veio ao Brasil

Visando uma expansão global, a marca chinesa BYD vai encher um segundo navio com seus carros entre os sete que planeja colocar em águas globais nos próximos dois anos. O navio foi revelado ao mundo em uma cerimônia da construtora naval Guangzhou Shipyard International.

O que aconteceu

O segundo de sete navios que a BYD planeja colocar em águas globais para exportar seus veículos aos mais diversos mercados, incluindo o Brasil, foi divulgado recentemente antes de ser preenchido com carros.

O primeiro dos navios passou pelo Brasil neste ano e compôs o estoque antes do aumento do imposto de importação de carros elétricos e híbridos no país. Este navio, chamado de "Explorer No 1", também fez viagens para a Europa, em Espanha e Alemanha.

O novo navio, o "BYD Hefei", tem 199,9 metros de comprimento e 38 metros de altura. É o primeiro de dois navios que a Guangzhou Shipyard International irá construir para a BYD.

A BYD vendeu 145.627 veículos no último mês, somando mais de um milhão até aqui em 2024. Já as vendas internacionais da BYD atingiram 31.451, um aumento de 26% em relação a agosto de 2023. O Brasil é dos mercados-chave, ao lado de México, Turquia e Paquistão.

