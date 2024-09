BTG Pactual compra gestora Greytown Advisors, com sede em Miami

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual informou nesta quarta-feira que comprou a gestora Greytown Advisors, com sede em Miami e atuação em multifamily office, dando sequência ao seu plano de expansão internacional, conforme comunicado à imprensa.

De acordo com o BTG, a aquisição -- já autorizada pelas entidades reguladoras -- traz para sua gestão cerca de 1 bilhão de dólares de famílias de perfil "ultra high" provenientes da América Central.

O banco de investimento já havia anunciado no final de junho a compra do banco norte-americano privado M.Y. Safra Bank, com sede em Nova York, por um valor não revelado.

"É mais um movimento que reforça a nossa presença nos Estados Unidos, atendendo a um público exigente e global", afirmou o sócio e head de Wealth Management do BTG Pactual, Rogério Pessoa, em comunicado nesta quarta, que também não divulga o valor do acordo.

A partir da aquisição, Marcello Correa, que está à frente da Greytown Advisors, passará a atuar como sócio do BTG Pactual, acrescentou o banco de investimento brasileiro.

Na cena internacional, além dos EUA, o BTG possui operações na Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Luxemburgo, México, Portugal e Reino Unido.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)