Bronquiolite: vacina para gestantes e que protege o bebê começa a ser aplicada na rede privada

Clínicas particulares começaram a oferecer nesta semana a vacina que protege bebês contra o vírus sincicial respiratório (VSR), causador de doenças como bronquiolite e pneumonia.

Produzido pela Pfizer, o Abrysvo é o primeiro imunizante aprovado no Brasil para os dois grupos populacionais mais vulneráveis às infecções por VSR, idosos e bebês, estes a partir da imunização das mães, durante a gestação.

Com a imunização, os anticorpos gerados pela mãe conseguem migrar para o bebê pela placenta e protegê-lo durante os primeiros meses de vida - no estudo de fase 3, a vacina se mostrou capaz de prevenir 82% das formas graves de doenças respiratórias causadas pelo VSR em crianças de até três meses de idade. Para bebês até seis meses, a porcentagem foi de 69%.

"Como nós ainda não dispomos de uma vacina contra VSR para crianças, é extremamente importante a chegada desse imunizante para a gestante. É a forma mais importante que temos, neste momento, de prevenir (formas graves de doenças respiratórias)", afirma José Geraldo Leite Ribeiro, pediatra e epidemiologista do Fleury Medicina e Saúde.

A orientação, para mulheres grávidas, é receber uma dose de Abrysvo entre a 24ª e a 36ª semana de gestação. Segundo a infectologista Rosana Richtmann, integrante da Sociedade Brasileira de Imunologia e consultora de vacinas da Dasa, é necessário um intervalo entre a imunização e o parto, pois estima-se que o corpo necessite de duas semanas, em média, para produzir os anticorpos. "Antes disso, a mãe pode não ter anticorpos suficientes para mandar ao bebê", explica.

Transmissão

A transmissão do vírus ocorre pelo contato direto com gotículas de saliva ou secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada.

Em geral, as primeiras manifestações da infecção são coriza, tosse leve e, em alguns casos, febre. No período de um a dois dias, pode haver piora da tosse, dificuldade para respirar, aumento da frequência respiratória e chiado no peito.

O último boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) traz o VSR como causa de internações e óbitos de crianças e adolescentes de 2 a 14 anos. Em todo o mundo, estima-se que o vírus seja responsável, anualmente, por 66 mil a 199 mil mortes de crianças menores de 5 anos.

O VSR também é apontado como razão de parte dos óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre idosos. Nesse público, a Abrysvo alcançou 85,7% de prevenção contra quadros graves durante os testes.

Outra opção, para os idosos, é a vacina Arexvy, produzida pela GSK e disponível nas clínicas particulares desde março.

Preço

Dasa: A Abrysvo está disponível nos laboratórios da Dasa, como Alta Diagnósticos (SP e RJ), Delboni e Lavoisier (SP), Sérgio Franco e Bronstein (RJ), Cerpe e Boris Berenstein (PE), Exame (DF), Leme (BA), Frischmann-Aisengart (PR), Lustosa e São Marcos (MG), entre outras marcas da rede. Preço médio: R$ 1.650.

Fleury: O imunizante está disponível no Grupo Fleury por valores que variam de R$ 1.620 a R$ 1.950, a depender da localidade.

Clínica de imunização Einstein: A vacina está disponível por R$ 1.598.