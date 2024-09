Brasil tem déficit em conta corrente acima do esperado em agosto, investimentos diretos decepcionam

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou um déficit em transações correntes maior do que o esperado e investimentos diretos abaixo da previsão em agosto, informou o Banco Central nesta quarta-feira.

O déficit em transações correntes atingiu 6,589 bilhões de dólares no mês, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 1,75% do Produto Interno Bruto. Em agosto do ano passado as transações correntes haviam ficado negativas em 969 milhões de dólares.

O resultado veio pior do que a expectativa do mercado, conforme pesquisa da Reuters com especialistas, que apontava para um saldo negativo de 5,25 bilhões de dólares em agosto.

No mês, os investimentos diretos no país alcançaram 6,104 bilhões de dólares, contra 7,5 bilhões de dólares projetados na pesquisa e 7,259 bilhões no mesmo mês de 2023.

Em agosto, a conta de renda primária apresentou déficit de 6,165 bilhões de dólares, ante rombo de 7,015 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

A balança comercial teve superávit de 4,029 bilhões de dólares, contra 8,840 bilhões de dólares no mesmo mês de 2023.

Já o rombo na conta de serviços ficou em 4,712 bilhões de dólares, contra saldo negativo de 3,072 bilhões de dólares em agosto do ano anterior.

(Por Camila Moreira)