Bolsas de NY fecham sem direção única, à espera de novos sinais para as perspectivas do Fed

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 25, em dia de agenda modesta, com investidores especulando em que ritmo o Federal Reserve(Fed, o banco central norte-americano) poderá reduzir juros nos próximos meses. Apesar do Dow Jones e S&P 500 terem renovado suas máximas históricas intraday pela manhã, as bolsas perderam fôlego ao longo da tarde.

O índice Dow Jones caiu 0,70%, aos 41.914,75 pontos, o S&P 500 recuou 0,19%, aos 5.722,26 pontos; e o Nasdaq subiu 0,04%, aos 18.082,21 pontos.

O dia de agenda esvaziada dificultou a tomada de posições mais consistentes em Wall Street, enquanto os traders para a etapa final desta semana, que terá a leitura final do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre na quinta-feira e a inflação do PCE americano em agosto na sexta-feira.

A Amgen(-5,46%) e a Chevron (-2,36%) lideraram as perdas do Dow Jones, contribuindo para a queda do índice. As ações da petrolífera foram prejudicadas com o anúncio de que companhia vai ampliar a paralisação de suas plataformas de petróleo no Golfo do México, diante do avanço da tempestade tropical Helene.

Além disso, os papéis da Boeing recuaram 2,30%, com entraves nas negociações da companhia com o sindicato, além de novas notícias de que a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) encontrou problemas de segurança na produção de suas aeronaves.

Já as ações da Meta tiveram alta de 0,88%, em meio à conferência sobre metaverso organizada pela controladora do Facebook.