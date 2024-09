Bolsas da Europa fecham em baixa corrigindo ganhos recentes e à espera de direcionamento

As bolsas da Europa fecharam a sessão desta quarta-feira, 25, em queda, na medida em que o otimismo de investidores com os estímulos anunciados pelo governo chinês durou pouco e em dia sem grande direcionamento de Nova York.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,17%, aos 8.268,70 pontos. O CAC 40, de Paris, cedeu 0,50%, encerrando em 7.565,62 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve retração de 0,39%, a 18.923,10 pontos. As cotações são preliminares.

Depois de alta firme na terça-feira, as bolsas europeias voltaram ao campo negativo nesta quarta. Investidores temem que os estímulos anunciados pela China não sejam suficientes para dar gás à segunda maior economia do mundo e também esperam um direcionamento mais claro para os ativos de risco à frente, enquanto não há consenso sobre o rumo dos juros e da economia dos EUA.

Paralelamente, as economias da zona do euro perdem força e os bancos centrais calibram seus ciclos de afrouxamento monetário.Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), Megan Greene disse nesta quarta ser apropriado que a instituição adote uma "abordagem gradual" na retirada da restrição monetária.

Entre as ações, a alemã SAP perdeu mais de 2% após relatos de que está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA por suposta fixação de preços. Já UniCredit teve alta de 1,64%, após anunciar aquisição majoritária em unidades italianas das seguradoras CNP Assurances e da Allianz. E Rio Tinto subiu 0,55%, enquanto agentes analisam plano da empresa para impulsionar a margem de lucro e o retorno sobre capital de suas operações de alumínio até 2030.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, teve queda de 0,36%, para os 11.794,20 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em queda de 0,12%, a 33.840,54 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, subiu 0,43%, aos 6.793,70 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires