BCR projeta safra de 143,2 milhões de t na Argentina, se clima for favorável

São Paulo, 25 - A safra de grãos da Argentina pode alcançar 143,2 milhões de toneladas em 2024/25, no caso de condições climáticas "normais", estimou a Bolsa de Cereais de Rosário (BCR), em sua primeira projeção para o ano comercial. O volume é 9,3% superior em comparação com a temporada anterior 2023/24, destacou. "No entanto, mesmo sendo conservadores, se o déficit de umidade no solo continuar, podem ocorrer ajustes", disse em nota. Com o potencial de produção estimado, a BCR afirmou que a receita do setor agropecuário pode alcançar US$ 35,5 bilhões. Para a soja, a produção poderia ficar entre 52 milhões de toneladas e 53 milhões de toneladas, em virtude do aumento da intenção de plantio, que deve abranger 17,7 milhões de hectares, 8% a mais que na safra anterior, disse a BCR. O milho foi estimado para alcançar 52 milhões de toneladas, com a pressão dos temores pelos estragos da cigarrinha-do-milho, que reduziu em 21% a intenção de plantio, para 8 milhões de hectares. Em relação ao trigo, a BCR projetou que a área de plantio vai crescer 21% em relação ao ano anterior, para 6,7 milhões de hectares, com produção de 20,4 milhões de toneladas.Quanto às exportações, a BCR destacou que as projeções indicam que os embarques de grãos, óleos e derivados estão longe de um recorde, mas ainda poderiam atingir o terceiro maior volume da história. A bolsa argentina estimou que 101,5 milhões de toneladas podem ser exportadas em 2024/25, 15% acima do ano anterior e maior volume em quatro anos, "embora sem quebrar as barreiras das campanhas 2018/19 e 2020/21", pontuou.Safra sob clima desfavorávelA Bolsa de Cereais de Rosário projetou, ainda, um cenário com condições climáticas adversas para a safra 2024/25, com a falta de chuvas. Considerando que o rendimento médio de cada cultura se ajustaria à média dos últimos cinco anos, a estimativa de produção de soja seria 6,6 milhões de toneladas menor que o estimado em condições "normais" e 8% abaixo do ano anterior. Já a produção de milho seria 4,4 milhões de toneladas menor em 2024/25, a 47,6 milhões de toneladas, enquanto a de trigo cairia para 18,5 milhões de toneladas, disse a bolsa. No total, considerando ainda outras culturas, a produção nacional de grãos 2024/25 chegaria a 128,8 milhões de toneladas, 2% abaixo da safra anterior e segundo volume mais baixo em sete anos, segundo a BCR.