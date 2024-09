Argentina e Reino Unido acertam retorno de voos para Malvinas

BUENOS AIRES, 25 SET (ANSA) - A Argentina fechou um acordo com o Reino Unido para a retomada dos voos semanais entre São Paulo, no Brasil, e as Ilhas Malvinas, com escala mensal na província de Córdoba.

O retorno é uma das medidas acordadas entre a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, e o seu homólogo britânico, David Lammy, em reunião realizada na última terça-feira (24), em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU.

Os voos haviam sido suspensos durante o governo anterior de Alberto Fernández, que retirou a autorização devido à recusa britânica de operar voos diretos para o arquipélago a partir do território continental argentino.

Segundo o comunicado conjunto, os dois países iniciaram "uma etapa renovada da relação bilateral, caracterizada pelo diálogo e pela construção de confiança", e avançaram "uma ampla agenda de questões que incluem diferentes aspectos ligados ao Atlântico Sul".

Além da retomada dos voos, os ministros concordaram em retomar as negociações para que a Cruz Vermelha conclua o reconhecimento dos soldados argentinos tombados na guerra de 1982 para permitir visitas dos familiares às sepulturas.

"Estas medidas permitirão avançar numa agenda mais ambiciosa de cooperação em diferentes áreas e sob uma fórmula de soberania, que visa promover o desenvolvimento humano e econômico e fortalecer os laços entre as Ilhas e o continente", concluiu a nota.

O arquipélago das Malvinas, que fica a 400 quilômetros da costa da Argentina e a quase 13 mil km do Reino Unido, foi cenário de uma guerra em 1982, que durou 74 dias e terminou com 649 argentinos e 255 britânicos mortos. Desde o conflito, a Argentina reivindica a soberania das ilhas por vias diplomáticas. (ANSA).

