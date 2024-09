Alcaraz espera que final da Copa Davis não seja 'última dança' de Nadal

O tenista Carlos Alcaraz afirmou nesta quarta-feira (25) que espera que a final da Copa Davis não seja "a última dança" para seu compatriota Rafael Nadal, incluído na equipe da Espanha pelo capitão David Ferrer, apesar de ter enfrentado uma série de lesões nos últimos dois anos.

A última vez que Nadal entrou em quadra foi justamente fazendo dupla com Alcaraz nos Jogos Olímpicos de Paris, no dia 31 de julho.

Em várias ocasiões nos últimos meses, Nadal (38 anos) deixou no ar a ideia de que a temporada 2024 poderia ser a última de sua carreira.

A dupla pode se reencontrar na Final 8 da Copa Davis, que será disputada na cidade de Málaga, no sul da Espanha, de 19 a 24 de novembro.

Alcaraz, de 21 anos, disse que sentiu a falta de Nadal na recente Laver Cup, em que a equipe da Europa venceu a do resto do mundo no último fim de semana, em Berlim, torneio que o veterano campeão de 22 Grand Slams não participou por não estar em condições físicas.

"Não quero pensar se pode ser uma última dança para ele em Málaga, declarou Alcaraz na China, onde a partir desta quinta-feira vai disputar o ATP 500 de Pequim.

"Evidentemente é um grande apoio tê-lo na equipe. Ele pode nos dar muita experiência. Será minha primeira final de Copa Davis, será uma grande experiência", acrescentou o jovem espanhol.

"Tive a sorte de passar mais tempo com ele fora das quadras, também dentro, e será formidável para a equipe da Espanha e para o país", concluiu.

