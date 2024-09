Ações terminam em leve baixa na Europa com queda dos papéis de energia

Por Pranav Kashyap e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em leve baixa nesta quarta-feira, com as ações do setor de energia acompanhando a queda dos preços do petróleo bruto, enquanto a SAP da Alemanha caiu com a notícia de que os Estados Unidos estão investigando a desenvolvedora de software por suposta fixação de preços.

O STOXX 600 fechou em queda de 0,11%, a 519,14 pontos, após duas sessões de ganhos.

A SAP caiu 2,4% depois que a Bloomberg News noticiou na terça-feira que os EUA estão investigando a empresa, o provedor de serviços de tecnologia da informação dos EUA, Carahsoft Technology, e outros. A investigação civil ocorre porque as empresas supostamente conspiraram para cobrar a mais de agências governamentais ao longo de uma década.

O setor de petróleo e gás liderou as perdas entre os demais do STOXX, com queda de 1,7%. Os preços do petróleo bruto caíam mais de 1%, conforme investidores reavaliaram se os últimos planos de estímulo econômico da China podem impulsionar sua economia e estimular a demanda de combustível no maior importador de petróleo bruto do mundo. [O/R]

Na terça-feira, o banco central da China lançou seu pacote de estímulo mais significativo desde a pandemia. Isso provocou uma alta nas ações europeias, com os papéis franceses de luxo, como LVHM, apresentando as maiores altas.

"Essa medida do Banco do Povo da China foi uma surpresa e ocorreu em um momento em que as ações cíclicas europeias, em especial, estavam muito deprimidas", disse Frederique Carrier, chefe de estratégia de investimento do RBC Wealth Management nas Ilhas Britânicas e na Ásia.

"Portanto, tivemos a situação de um catalisador positivo em uma linha de setores bastante sobrevendida."

Os setores expostos à China, como os fabricantes de automóveis, caíram 1,3%, depois de ganharem mais de 3% nas duas últimas sessões.

O HSBC disse que agora espera que o Banco Central Europeu (BCE) corte as taxas de juros em 25 pontos-base em todas as reuniões de outubro a abril do próximo ano, devido ao enfraquecimento dos dados econômicos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,17%, a 8.268,70 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,41%, a 18.918,50 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,50%, a 7.565,62 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,12%, a 33.840,54 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,38%, a 11.792,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,43%, a 6.793,70 pontos.

((Tradução Redação Brasília))