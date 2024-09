Wall St avança, com ações de mineração em alta devido ao estímulo da China

Por Echo Wang

(Reuters) - As ações dos EUA fecharam em alta nesta terça-feira, minimizando dados fracos sobre a confiança do consumidor norte-americano, com papéis do setor de mineração em alta após o anúncio da China de um amplo pacote de estímulo.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,28%, para 5.734,46 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,56%, para 18.074,52 pontos. O Dow Jones subiu 0,23%, para 42.227,76 pontos.