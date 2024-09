Várias companhias aéreas cancelam voos para Líbano e Israel após bombardeios

Várias companhias aéreas anunciaram, nesta terça-feira (24), a suspensão dos seus voos para Beirute e Tel Aviv, à medida que a frente da guerra em Gaza se desloca para o Líbano, com os bombardeios israelenses contra o Hezbollah, que deixaram mais de 550 mortos.

A EgyptAir suspendeu seus voos programados para esta terça para Beirute "até que a situação no Líbano se estabilize". A Qatar Airways, companhia aérea estatal do Catar, suspendeu os voos de e para o aeroporto internacional Rafic Hariri de Beirute até a terça-feira.

A Emirates e a Flydubai, companhia aérea de Dubai e sua subsidiária de baixo custo, cancelaram os seus voos para a capital libanesa nesta terça e quarta-feira. A Etihad Airways, companhia aérea de Abu Dhabi, suspendeu seus voos para Beirute também na terça e quarta-feira.

As companhias aéreas jordanianas suspenderam as suas conexões com Beirute até novo aviso.

A Air France e a sua subsidiária de baixo custo, Transavia, suspenderam os seus voos de e para Beirute "até 1º de outubro inclusive". No entanto, os voos da Air France para Tel Aviv foram retomados.

A Lufthansa, grupo alemão que inclui também as companhias aéreas Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines, suspendeu os seus voos para Beirute até 26 de outubro, e para Tel Aviv e Teerã até 14 de outubro inclusive, devido às tensões na região.

A companhia aérea americana Delta Air Lines suspendeu a rota entre Nova York e Tel Aviv até o final do ano. A British Airways, companhia aérea britânica - que não opera voos para o Líbano - suspendeu nesta terça os seus voos para Tel Aviv até quinta-feira.

A Middle East Airlines, a companhia aérea libanesa, continua operando a partir do aeroporto de Beirute, mas os seus voos estão lotados "até domingo", segundo uma fonte da empresa, que pediu anonimato.

