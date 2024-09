Trump promete incentivos fiscais e poucas regulamentações a empresas que se mudarem para os EUA

Por Tim Reid e Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - O candidato presidencial republicano, Donald Trump, ofereceu nesta terça-feira uma série de incentivos para encorajar empresas estrangeiras a se mudarem para os Estados Unidos caso vença a eleição de 5 de novembro e prometeu criar zonas especiais de manufatura em terras federais.

O ex-presidente disse durante um discurso no Estado da Geórgia que os incentivos, que incluem impostos baixos e poucas regulamentações, seriam oferecidos apenas a empresas que transferissem sua produção para os EUA e contratassem trabalhadores norte-americanos.

"Quero que as empresas automobilísticas alemãs se tornem empresas automobilísticas norte-americanas. Quero que elas construam suas fábricas aqui", disse Trump.

"A peça central do meu plano (econômico) é o renascimento da manufatura", disse ele a apoiadores.

As empresas que não fabricam seus produtos nos EUA, no entanto, enfrentarão "uma tarifa muito substancial" ao enviar seus produtos para o país, disse ele.

Trump discursava na cidade de Savannah, que tem um dos maiores portos dos EUA e é um centro logístico de produção de automóveis.

Ele afirmou que recompensará produtores sediados nos EUA com isenções fiscais para custos de pesquisa e desenvolvimento e a possibilidade de amortizar os custos de maquinário pesado no primeiro ano.

Também se comprometeu a nomear um embaixador global de manufatura para convencer os produtores estrangeiros a se mudarem para os EUA. Ele disse que também criará zonas especiais de baixa tributação e baixa regulamentação em terrenos federais para produtores sediados nos EUA.

Na segunda-feira, Trump disse que aplicaria uma tarifa de 200% sobre as importações da John Deere para os EUA caso a empresa de equipamentos agrícolas transfira sua produção para o México, conforme planejado.

A preservação e a criação de empregos na indústria norte-americana por meio da imposição de tarifas expansivas a aliados e rivais se tornou um tema central da mensagem econômica de Trump, especialmente nos últimos meses da disputa contra a candidata democrata, Kamala Harris.

Embora Trump e seus aliados digam que as barreiras comerciais são necessárias para proteger o setor industrial dos EUA, economistas afirmam que as propostas de Trump aumentarão a inflação ao consumidor.

Não estava claro quais os terrenos federais que seriam oferecidos a empresas estrangeiras sob o plano de Trump, nem como funcionaria esse acordo. Se as terras permanecerem nas mãos do governo federal enquanto as empresas estrangeiras operarem nelas, essas empresas poderiam, em teoria, ficar isentas do imposto sobre a propriedade.

Trump também reiterou a promessa de reduzir as alíquotas de imposto sobre as empresas, mas apenas para as empresas que fabricam no país. O ex-presidente disse no início deste mês que reduziria a alíquota para 15%, de 21%, para os fabricantes nacionais.

Kamala, que as pesquisas mostram estar numa corrida apertada com Trump, deverá apresentar um conjunto de novas propostas econômicas na Pensilvânia na quarta-feira..