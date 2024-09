Água termal é boa mesmo? Saiba para que serve e como identificar imitações

Rica em minerais e micronutrientes essenciais para o bom funcionamento celular (chamados de oligoelementos), as águas termais podem ser usadas por todos os tipos de pele —mas são especialmente recomendadas para as mais sensíveis, secas ou irritadas, já que ajudam a acalmar e hidratar.

A formulação do produto ajuda a revitalizar a pele e auxilia na recuperação da barreira cutânea, reduzindo a irritação e proporcionando uma sensação de frescor.

A água termal ainda pode ser usada para acelerar a recuperação da pele, ajudando no equilíbrio do PH e na prevenção do envelhecimento precoce.

Não à toa, quem tem acne, dermatite, rosácea ou passou por peelings e laser; ou, ainda, se queimou demais ao se expor ao sol, tem na água termal uma boa aliada para aliviar o desconforto e reduzir a vermelhidão.

No dia a dia, a água termal pode ser usada antes e depois de fazer a barba, por exemplo, ou após a depilação, para reduzir a irritação na pele. Versátil, ela também pode ser usada como uma solução para tratar cabelos ressecados pelo cloro da piscina.

Como saber se é água termal de verdade?

A água termal verdadeira é extraída de fontes termais subterrâneas e engarrafada diretamente na fonte para preservar suas propriedades.

Para garantir que seja um produto de qualidade, é importante verificar a procedência e observar se há certificações que comprovem a origem termal e a composição mineral única. E, para conservar o produto, é importante mantê-lo em um local fresco, sem sol ou altas temperaturas.

Indicações de uso:

Com uma aplicação simples, borrife a água termal a uma distância de aproximadamente 20 cm da pele e deixe que seque naturalmente; se preferir, seque suavemente com um lenço após alguns minutos

Pode ser usada várias vezes ao dia, conforme necessário

Indicado para todos os tipos de peles e para pessoas de todas as idades

Precauções

A água termal, geralmente, é segura e bem tolerada por todos os tipos de pele. No entanto, é importante evitar o uso em peles extremamente sensíveis a algum componente específico presente na água.

Em raros casos, pode ocorrer reação alérgica, por isso, é sempre recomendável testar em uma pequena área da pele antes de um uso mais extensivo.

Qual escolher?

Por serem extraídas de fontes subterrâneas, a água termal é um produto relativamente caro. As principais marcas do mercado são: Avéne, La Roche-Posay e Vichy. Confira a seguir uma seleção de águas termais feita pelo Guia de Compras UOL:

Opções mais baratas

Existem no mercado opções mais baratas com propostas parecidas com a das águas termais, mas que não são extraídas das mesmas fontes e possuem menos minerais. Ainda assim, trazem benefícios semelhantes. Confira nossa seleção:

Fontes: Amanda de Oliveira, dermatoterapeuta e professora do curso de Biomedicina e Cosmética da Estácio; Lucas Miranda, médico dermatologista de Minas Gerais, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

