Tales: Quaest mostra que Boulos e Marçal ainda disputam eleitores de Nunes

A pesquisa Quaest divulgada hoje mostra que Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) ainda disputam eleitores de Ricardo Nunes (MDB) na corrida para a Prefeitura de São Paulo, afirmou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição.

Essa pesquisa mostrou uma estabilidade com o Ricardo Nunes com 25%, Boulos os mesmos 23% e Marçal os mesmos 20%. Mas com uma característica: 46% disseram que ainda podem mudar seu voto, que ainda estão definindo seus candidatos. A maior parte deles está nos eleitores do Nunes.

Quem disse que ainda pode mudar voto foram 41% dos eleitores dispostos a votar no Nunes, 29% no Marçal e os 28% dispostos a votar no Boulos. Ou seja, Boulos e Marçal ainda querem ganhar votos do Nunes. Como ainda há muito indeciso, isso deixa o quadro um pouco possível de mudanças. Tales Faria, colunista do UOL

Na avaliação do colunista, parte do eleitorado do atual prefeito Ricardo Nunes não é simpático ao bolsonarismo, e Boulos tem o desafio de conseguir conquistar esses votos.

O caso aqui é que o eleitor do Nunes, aparentemente, não é muito simpático ao bolsonarismo. Tanto que o Marçal está estagnado nos 20%.

A luta agora toda do Boulos é para ver se consegue conquistar esse eleitorado de centro, que ainda está disposto e tendendo ao Nunes, mas está disposto a mudar de voto. Tales Faria, colunista do UOL

