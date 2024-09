Suspeito de matar manicure a facadas em salão de Osasco é preso em SP

O homem que matou a ex-companheira a facadas dentro de um salão de beleza em Osasco (SP) foi preso nesta terça-feira (24).

O que aconteceu

Luiz Victor Ortega Xavier, 28, esfaqueou Luana Ferreira, 32, no sábado (21). Ele estava foragido desde o dia do crime.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial, localizado no bairro Bussocaba. O vídeo mostra que em 12 segundos, ele dá mais de dez golpes de faca na vítima.

O suspeito se apresentou na delegacia na manhã desta terça-feira (24), na presença de sua advogada. A captura está sendo formalizada no 8º DP de Osasco. As informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

Após esfaquear a ex, ele saiu correndo do salão e feriu outra mulher durante a fuga. A polícia foi acionada e encontrou as vítimas já feridas. Luana Ferreira morreu no local.

O caso foi registrado como feminicídio e tentativa de homicídio.

O UOL não localizou a defesa de Luiz Victor Ortega Xavier. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Caso tenha informações sobre o suspeito em questão, também há a possibilidade de contato pelo 181 — Disque Denúncia da polícia que não exige identificação.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.