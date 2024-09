Suco de batata-doce é bom para quê? Veja receita com maracujá e hortelã

Um suco feito com batata-doce, maracujá e hortelã é uma combinação poderosa. Além de refrescante, a mistura também tem diversos benefícios para a saúde e pode ajudar desde o combate ao estresse até a redução de cólicas e dores de cabeça.

Conheça abaixo as propriedades de cada um desses ingredientes.

Batata-doce

Imagem: iStock

A batata-doce é uma fonte de carboidrato saudável. Sua polpa pode ser encontrada nas cores branca, amarela, roxa e avermelhada. O sabor é levemente adocicado e ela é rica em fibras alimentares e proteínas. Além disso, apresenta vitaminas A, E, C e K e do complexo B.

Ajuda na saciedade após a refeição;

Contribui para o ganho de massa muscular;

Faz bem para a saúde intestinal;

Melhora a visão;

Fortalece o sistema imunológico;

Controla a glicemia e a pressão arterial.

Maracujá

Imagem: iStock

O maracujá é fonte de vitamina C, também fornece (em uma porção de 100 g do alimento) 1,1 g de fibra, 28 mg de magnésio, 51 mg de fósforo e 338 mg de potássio, e tudo isso fornecendo apenas 68 calorias na porção.

Ajuda a combater o estresse e a ansiedade;

Auxilia no controle da glicose no sangue;

Favorece o funcionamento do intestino;

Ajuda nos níveis de colesterol;

Auxilia na imunidade;

Garante saciedade por mais tempo;

Ajuda a proteger o coração.

Hortelã

Imagem: Getty Images

As folhas de hortelã contêm óleos essenciais (como mentol, mentona e limoneno), antioxidantes, riboflavina, ácido fólico e vitaminas A, B6, C, K e E. Tudo isso faz com que o chá da planta ofereça inúmeros benefícios ao organismo.

Melhora problemas digestivos;

Alivia sintomas de asma, congestão nasal, rinite e sinusite;

Diminui a cólica menstrual;

Pode aliviar dores de cabeça e enxaqueca;

Diminui sintomas de estresse, ansiedade e alivia dores musculares;

Ajuda a manter concentração;

Ajuda a regular o colesterol;

Fortalece o sistema imunológico;

Age como antibacteriano.

Ingredientes do suco

50 g de batata doce crua e sem casca

Polpa de 1 maracujá azedo

6 folhas de hortelã

200 ml de água gelada

Preparo

1. Descasque e pese a batata doce

2. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 1 minuto. Para preservar as fibras e suas propriedades, não coe o suco.

Mas, atenção:

A recomendação é, sempre que possível, beber líquidos antes ou depois das refeições. Essa é a melhor forma de ter mais saciedade e evitar comer em excesso. "Em síntese, não é proibido ingerir líquidos durante as refeições. Mas devemos evitar refrigerantes, sucos em pó ou artificiais. Se necessário, prefira um copo pequeno de água para acompanhar o almoço e o jantar", informa Thelma Fernandes Feltrin, nutricionista e professora universitária.

*Com informações de reportagem publicada em 09/03/2020, 06/05/2024, 13/05/2020, 06/03/2024