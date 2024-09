Míssil russo atinge prédio em Kharkiv, na Ucrânia, e mata três

A Rússia atingiu um prédio de apartamentos na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, durante um ataque com bombas guiadas nesta terça-feira, matando pelo menos três pessoas, ferindo 15 e com outras possivelmente presas sob os escombros, segundo autoridades locais.

"Um dos prédios altos foi atingido diretamente", disse o governador regional Oleh Syniehubov no aplicativo de mensagens Telegram.

Imagens do local compartilhadas nas redes sociais mostraram um buraco aberto no prédio.

O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse no Telegram que a Rússia havia atacado pelo menos quatro distritos durante a tarde, incluindo a área mais densamente povoada da cidade.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, e a região ao redor são regularmente alvos de ataques russos.

As tropas de Moscou extensivamente usam bombas guiadas altamente destrutivas que as defesas aéreas ucranianas têm dificuldade de interceptar. A Rússia nega ter civis como alvos intencionais, embora tenha matado milhares deles desde o começo de sua invasão em grande escala em 2022.